Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

5 вещей, которые опасно оставлять в машине летом

Мира Маркина

Летним днем мы нередко оставляем в машине уйму вещей и отправляемся по своим делам. Вот только нам невдомек, что даже при температуре 22 градуса под прямыми солнечными лучами спустя час температура в салоне авто может подняться до 48 градусов. Вот почему в машине можно хранить отнюдь не все вещи. Подробнее о предметах, которые опасно оставлять в автомобиле – в материале "Рамблера".

5 вещей, которые опасно оставлять в машине летом
Фото: unsplashunsplash

Лекарства

Подавляющее число медикаментов рекомендуется хранить при температуре не выше 25 градусов в прохладном, защищенном от света месте. Высокая температура может пагубно сказаться на химическом составе лекарств и, как следствие, на их эффективности.

Электронные устройства

Ноутбуки, смартфоны, планшеты, детские игрушки на батарейках – все это не стоит оставлять в машине, если вы не хотите, чтоб устройства в ближайшее время вышли из строя. Жара негативно влияет на литиевые батарейки, что приводит к порче аккумуляторов.

Зажигалки

Кто бы мог подумать, что крошечное приспособление может взорваться и вызвать пожар. Чаще всего такое происходит с газовыми зажигалками, но порой и бензиновые могут выдавать "сюрпризы". По этой причине зажигалки вообще не стоит оставлять на солнце – будь то балкон, подоконник или другое пространство, куда попадают прямые солнечные лучи.

Алкоголь

Вкус пива, пролежавшего на жаре, преобразовывается в нечто кисло-горькое. Употреблять такой напиток вы едва ли станете. Вино на солнце также портится: по этой причине его хранят в темных прохладных помещениях при температуре не выше 20 градусов.

Аэрозоли

Спреи для горла, солнцезащитные спреи, дезодоранты и другие аэрозоли могут быть так же опасны, как зажигалки. Под действием тепла воздух в баллончике расширяется, из-за чего он может взорваться и повредить салон.

Вещи,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители