5 вещей, которые опасно оставлять в машине летом

Летним днем мы нередко оставляем в машине уйму вещей и отправляемся по своим делам. Вот только нам невдомек, что даже при температуре 22 градуса под прямыми солнечными лучами спустя час температура в салоне авто может подняться до 48 градусов. Вот почему в машине можно хранить отнюдь не все вещи. Подробнее о предметах, которые опасно оставлять в автомобиле – в материале "Рамблера".

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Лекарства

Подавляющее число медикаментов рекомендуется хранить при температуре не выше 25 градусов в прохладном, защищенном от света месте. Высокая температура может пагубно сказаться на химическом составе лекарств и, как следствие, на их эффективности.

Электронные устройства

Ноутбуки, смартфоны, планшеты, детские игрушки на батарейках – все это не стоит оставлять в машине, если вы не хотите, чтоб устройства в ближайшее время вышли из строя. Жара негативно влияет на литиевые батарейки, что приводит к порче аккумуляторов.

Зажигалки

Кто бы мог подумать, что крошечное приспособление может взорваться и вызвать пожар. Чаще всего такое происходит с газовыми зажигалками, но порой и бензиновые могут выдавать "сюрпризы". По этой причине зажигалки вообще не стоит оставлять на солнце – будь то балкон, подоконник или другое пространство, куда попадают прямые солнечные лучи.

Алкоголь

Вкус пива, пролежавшего на жаре, преобразовывается в нечто кисло-горькое. Употреблять такой напиток вы едва ли станете. Вино на солнце также портится: по этой причине его хранят в темных прохладных помещениях при температуре не выше 20 градусов.

Аэрозоли