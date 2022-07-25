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1 час назад

Археологи обнаружили древнерусскую плетеную серебряную тесьму

Газета.Ru

Российские археологи обнаружили в Гнездове ряд новых артефактов IX-X веков. Об этом сообщается на странице VK проекта Гнёздово.

Обнаружена древнерусская плетеная серебряная тесьма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гнёздовский археологический комплекс находится в верховьях Днепра неподалеку от Смоленска. Он состоит из четырех тысяч курганов и остатков нескольких поселений. Их развитие было связано с водным путем из варяг в греки. До наших дней сохранились не все курганы, некоторые из них разрушили еще в X веке.

Недавние раскопки были проведены Смоленско-Гнёздовской объединенной археологической экспедицией. В культурном слое первой четверти XI века ученые обнаружили три целых наконечника стрелы и серебряную монету (дирхем), отчеканенную в Афганистане в IX веке. В слое поселения примерно X века удалось найти поясные накладки, пряслица, стрелы, бусы, большие фрагментированные сосуды и множество арабских дирхем.

Кроме того, в оставшемся от древнего кургана ровике обнаружили серебряный позумент. Позумент — это древний элемент одежды, драгоценная тесьма, плетеная из золотых, серебряных или других драгоценных нитей. Позволить себе такое могли лишь богатые и знатные люди, что означает, что разрушенный курган возводился для человека с высоким статусом.

Ранее медики выяснили, что проблемы со зрением повышают риск деменции на 137%.

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