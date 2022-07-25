В Италии предоставили возможность купить секс-игрушки перед вылетом

В аэропорту Неаполя в Италии появился автомат по продаже вибраторов, лубрикантов и презервативов. Об этом пассажиры терминала рассказали изданию Daily Star.

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Отмечается, что перед вылетом путешественники могут расплатиться за секс-игрушки как наличными, так и картой. При этом туристам предоставили возможность приобрести более 30 видов смазки и противозачаточных средств, а также различные игрушки для взрослых стоимостью от 55 до 65 фунтов стерлингов (от 3,7 тысячи до 4,4 тысячи рублей).

Сообщается, что мнения отдыхающих по поводу вендингового автомата разделились. Одни отметили, что это отличная идея.

«Теперь во время досмотра путешественникам не придется доставать свои секс-игрушки и выкладывать их на ленту», — считает 51-летняя Берни Муллан.

При этом другие туристы уверены, что этот аппарат не нужен в аэропорту.

«Итальянцы более открыто относятся к вопросу секса, не думаю, что это уместно в кругу семьи», «А если ребенок подумает, что это детская игрушка, и наберет код, то это приведет к неловким разговорам», — писали они в соцсетях.