Скелет горгозавра возрастом 77 млн. лет продадут в Нью-Йорке

Организаторы аукциона Sotheby’s готовятся к продаже скелета горгозавра, которому насчитывается около 77 млн лет. Древние кости могут уйти в частную коллекцию за несколько миллионов долларов, сообщается на сайте торговой площадки.
Горгозавр схож по своему строению с тираннозавром, он отличается более округлыми костями глазницы, а также ти-рекс крупнее американского лота. Горгозавр жил позже тираннозавра на десять млн лет, он тоже был хищником.
Останки хорошо сохранились. Скелет состоит из 79 ископаемых элементов, смонтированных на арматуре с дополнительными литыми элементами. В высоту он достигает порядка трех метров, а в длину – 6,7 метров.
Начальная ставка составит $3,5 млн. Эксперты ожидают, что сумма сделки составил $5-8 млн.
Напомним, осенью 2021 года самый большой в мире скелет трицератопса был куплен частным коллекционером из США за 6,6 млн евро. А в мае этого года скелет динозавра дейнониха продали на аукционе за $12,4 млн.