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53 минуты назад

Скелет горгозавра возрастом 77 млн лет продадут на аукционе в Нью-Йорке

Мир24

Организаторы аукциона Sotheby’s готовятся к продаже скелета горгозавра, которому насчитывается около 77 млн лет. Древние кости могут уйти в частную коллекцию за несколько миллионов долларов, сообщается на сайте торговой площадки.

Скелет горгозавра возрастом 77 млн. лет продадут в Нью-Йорке
Фото: Мир24Мир24

Горгозавр схож по своему строению с тираннозавром, он отличается более округлыми костями глазницы, а также ти-рекс крупнее американского лота. Горгозавр жил позже тираннозавра на десять млн лет, он тоже был хищником.

Останки хорошо сохранились. Скелет состоит из 79 ископаемых элементов, смонтированных на арматуре с дополнительными литыми элементами. В высоту он достигает порядка трех метров, а в длину – 6,7 метров.

Начальная ставка составит $3,5 млн. Эксперты ожидают, что сумма сделки составил $5-8 млн.

Напомним, осенью 2021 года самый большой в мире скелет трицератопса был куплен частным коллекционером из США за 6,6 млн евро. А в мае этого года скелет динозавра дейнониха продали на аукционе за $12,4 млн.

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