Скелет горгозавра возрастом 77 млн. лет продадут в Нью-Йорке

Организаторы аукциона Sotheby’s готовятся к продаже скелета горгозавра, которому насчитывается около 77 млн лет. Древние кости могут уйти в частную коллекцию за несколько миллионов долларов, сообщается на сайте торговой площадки.

Фото: Мир24 Мир24

Горгозавр схож по своему строению с тираннозавром, он отличается более округлыми костями глазницы, а также ти-рекс крупнее американского лота. Горгозавр жил позже тираннозавра на десять млн лет, он тоже был хищником.

Останки хорошо сохранились. Скелет состоит из 79 ископаемых элементов, смонтированных на арматуре с дополнительными литыми элементами. В высоту он достигает порядка трех метров, а в длину – 6,7 метров.

Начальная ставка составит $3,5 млн. Эксперты ожидают, что сумма сделки составил $5-8 млн.