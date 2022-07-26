Для чего нужны разноцветные шары на проводах ЛЭП

Каждый водитель, путешествуя по России на автомобиле, наверняка не раз задавался вопросом, для чего нужны эти яркие шары, закрепленные на проводах линий электропередач. Рамблер расскажет, из чего они сделаны и для каких целей их там размещают.

Фото: arbyreed/Flickr arbyreed/Flickr

Большие шары, развешенные на проводах ЛЭП бывают красного, белого или ярко-оранжевого цвета. Их называют авиационные заградительные шары-маркеры. Из этого термина уже становится ясно, в чем же основное назначение этих элементов.

Дело в том, что развитие малой авиации в стране предполагает и продумывание дополнительной безопасности, как для самих пилотов небольших самолетов и вертолетов, так и для сохранения линий электропередач. Летая на малой высоте, пилот рискует попросту не заметить натянутые провода, что крайне опасно. А закрепительные шары-маркеры, закрепленные на них, эту проблему успешно решают – даже против яркого солнца они будут хорошо видны на горизонте, что позволит сидящему за штурвалом в нужный момент изменить курс, если это необходимо, и обойти препятствие.