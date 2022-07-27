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2 часа назад

Археологи нашли в Великом Новгороде 9 аутентичных средневековых артефакта

Газета.Ruиещё 1

Российские археологи в полевом сезоне этого года нашли на раскопках в Великом Новгороде 9 новых средневековых берестяных грамот. Об этом пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Археологи нашли 9 аутентичных средневековых артефакта
Фото: Елена Торопова/Facebook.comЕлена Торопова/Facebook.com

Ученые датировали находку XV веком. Сейчас грамоту реставрируют. Ученый рассказал, что в грамоте, вероятно, идет речь о форели. Там же названы два человека —Степанида и сторож Семен.

Как сообщалось, первую в мире берестяную грамоту на Неревском раскопе в историческом центре Великого Новгорода 26 июля 1951 года нашла жительница города Нина Акулова. После этого было обнаружено более 1 тыс. 143 посланий от XI–XV веков. По предварительной оценке, там еще хранится 20 тыс. берестяных грамот.

Ранее о том, когда были открыты первые школы в Древней Руси, что это были за учреждения, какие книги служили учебными пособиями, как и чему там обучали детей, «Газете.Ru» рассказали кандидаты исторических наук, эксперты Университета «Синергия» – Федор Долгих и Лариса Крушанова.

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