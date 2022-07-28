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1 час назад

Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 3

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали записную книжку поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает ТАСС.

Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Итоговая стоимость лота составила 600 тысяч рублей, что выше изначальной суммы в два раза. Записная книжка включает в себя 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных Ахматовой собственноручно в 1930 году.

С молотка также ушли сборники стихов Иосифа Бродского на немецком языке под названиями «Побег из Византии. Очерки» и «Берега потерянных». Издания содержали в себе автографы поэта. Сборники продали за 65 тысяч и 46 тысяч рублей соответственно.

Вещи,Анна Ахматова,Иосиф Бродский,
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