Записную книжку Анны Ахматовой продали за 600 тысяч рублей

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали записную книжку поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает ТАСС.

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Итоговая стоимость лота составила 600 тысяч рублей, что выше изначальной суммы в два раза. Записная книжка включает в себя 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных Ахматовой собственноручно в 1930 году.