5 невероятных изобретений Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи был очень талантливым человеком. Художник, изобретатель, писатель и ученый — это немногие звания, которыми можно описать Леонардо, а его наработки стали прототипами для самых инновационных изобретений современности. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Парашют

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Леонардо да Винчи был в восторге от идеи полетов, поэтому большую часть времени он размышлял, как поднять человека в воздух и вернуть обратно. Первый парашют Леонардо да Винчи нарисовал в 15 веке. Он представлял собой запечатанное льняное полотно, которое держала пирамида из деревянных столбов по семь метров. Однако парашют Леонардо никогда не испытывался. Лишь в 2000 году смельчак Адриан Николс построил парашют, основанный на проектах Леонардо и выжил.

Акваланг

Изначально акваланг рассматривался как оружие, которое позволит людям совершить подводный саботаж, вырезая отверстия в нижней части корпуса кораблей противника. Но изобретение с дыхательным шлангом и стеклянными очкам популярностью в то время не пользовалось.

Бронированный танк

Да Винчи сделал чертежи военной бронированной машины, оснащенной 36 орудиями. Танком должны были управлять восемь человек, но в чертежах была ошибка. Шестерни заставляли передние и задние колеса двигаться в противоположных направлениях. Хотя некоторые историки считают, что ошибка была допущена специально, чтобы враги не смогли воссоздать подобную машину.

Самолет

Летательный аппарат был одним из самых известных изобретений Леонардо. Он нарисовал чeртeжи крыльeв, a тaкжe нaбрoски дeльтaплaнa, кoтoрый пoслe пoстрoйки oкaзaлся впoлнe рабочим. Самолет Леонардо больше был похож на мaхoлет или oрнитoптeр— вoздyшный aппaрaт, пoднимaeмый в вoздyх зa счет рeaкции вoздyхa с крыльями. И пусть аппарат не воссоздали, в историю авиации он вошел все равно.

Вертолет