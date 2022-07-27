Куртка астронавта Олдрина из США продана за $2,77 млн

В Нью-Йорке в ходе аукциона Sotheby's накануне продали куртку, которую носил астронавт Эдвин (Базз) Олдрин во время высадки на Луну 21 июля 1969 года. Покупатель заплатил за этот лот 2,77 миллиона долларов, передает телеканал CNN.

Фото: NASA Johnson NASA Johnson

Куртка изготовлена из огнеупорного волокна, которое использовалось в производстве скафандров для космической программы США Apollo. На нее нанесена эмблема программы, а также нашивка с именем астронавта.

На торгах продали и некоторые другие вещи, связанные с лунной экспедицией. Речь идет полном плане миссии, огнетушителе с космического корабля, а также Золотой медали Конгресса США. Это высшая гражданская награда в стране, которой астронавт был удостоен девять лет назад.

Эдвин Юджин Олдрин – младший родился 20 января 1930 года в городе Монклер (Нью-Джерси). В 1988 году официально сменил имя на прозвище Базз. Астронавт получил известность благодаря тому, что стал вторым после Нила Армстронга человеком, которому удалось ступить на поверхность Луны в июле 1969-го.