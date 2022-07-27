Горняки в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет, пишет Daily Mail. Вес минерала составляет 170 карат.
Истинный размер необработанного алмаза, получившего название «Роза Луло», станет известен после его огранки и полировки. Как правило, этот процесс может уменьшить размер бриллианта на 50 процентов. Скорее всего, после этого он будет продан международным покупателям за десятки миллионов долларов.
«Этот рекордный по размерам и эффектный розовый алмаз демонстрирует, что Ангола — важный игрок на мировой арене алмазодобычи»,
— прокомментировал министр минеральных ресурсов Диамантино Азеведо.
Сообщается, что этот алмаз является 27-м с весом более 100 каратов, найденным на богатом алмазами северо-востоке Анголы.
Ранее кольцо с 24679 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса.