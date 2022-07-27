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18 минут назад

Горняки в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет

Газета.Ruиещё 3

Горняки в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет, пишет Daily Mail. Вес минерала составляет 170 карат.

В Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Истинный размер необработанного алмаза, получившего название «Роза Луло», станет известен после его огранки и полировки. Как правило, этот процесс может уменьшить размер бриллианта на 50 процентов. Скорее всего, после этого он будет продан международным покупателям за десятки миллионов долларов.

«Этот рекордный по размерам и эффектный розовый алмаз демонстрирует, что Ангола — важный игрок на мировой арене алмазодобычи»,

— прокомментировал министр минеральных ресурсов Диамантино Азеведо.

Сообщается, что этот алмаз является 27-м с весом более 100 каратов, найденным на богатом алмазами северо-востоке Анголы.

Ранее кольцо с 24679 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса.

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