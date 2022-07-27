В Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет

Истинный размер необработанного алмаза, получившего название «Роза Луло», станет известен после его огранки и полировки. Как правило, этот процесс может уменьшить размер бриллианта на 50 процентов. Скорее всего, после этого он будет продан международным покупателям за десятки миллионов долларов.