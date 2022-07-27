Найден зуб древней акулы скваликоракса

Студенты РГУ имени Есенина нашли в Малом Проломе зуб скваликоракса. Это аналог древней вымершей акулы, сообщается в группе Молодёжного клуба РГО.

Фото: 62info.ru 62info.ru

Древняя акула, чей зуб был найден, обитала в Русском море мелового периода. С 2017 года, когда раскопки стартовали, это самый большой образец зуба — 2,5 сантиметра. В экспедиции задействованы палеонтологи-любители, студенты и местные школьники.