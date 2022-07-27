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2 часа назад

В Шиловском районе нашли зуб древней акулы скваликоракса

62info.ru

Студенты РГУ имени Есенина нашли в Малом Проломе зуб скваликоракса. Это аналог древней вымершей акулы, сообщается в группе Молодёжного клуба РГО.

Найден зуб древней акулы скваликоракса
Фото: 62info.ru62info.ru

Древняя акула, чей зуб был найден, обитала в Русском море мелового периода. С 2017 года, когда раскопки стартовали, это самый большой образец зуба — 2,5 сантиметра. В экспедиции задействованы палеонтологи-любители, студенты и местные школьники.

Группа исследователей обосновалась в Шиловском районе, чтобы откапывать останки вымерших акул и древних рептилий. Ещё одна цель раскопок — повлиять на назначение территории Малого Пролома особо охраняемой природной зоной. Подобный опыт есть в других регионах.

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