Найден зуб древней акулы скваликоракса

Студенты РГУ имени Есенина нашли в Малом Проломе зуб скваликоракса. Это аналог древней вымершей акулы, сообщается в группе Молодёжного клуба РГО.
Древняя акула, чей зуб был найден, обитала в Русском море мелового периода. С 2017 года, когда раскопки стартовали, это самый большой образец зуба — 2,5 сантиметра. В экспедиции задействованы палеонтологи-любители, студенты и местные школьники.
Группа исследователей обосновалась в Шиловском районе, чтобы откапывать останки вымерших акул и древних рептилий. Ещё одна цель раскопок — повлиять на назначение территории Малого Пролома особо охраняемой природной зоной. Подобный опыт есть в других регионах.