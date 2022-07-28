8 вещей, которые вы можете сделать, если вам нечем заняться

Скука бывает утомительной и даже мучительной. Иногда, когда нечем заняться, энергия бьет ключом, а ничегонеделание буквально заставляет лезть на стену. Если вы уже пролистали всю ленту в соцсетях и посмотрели все видео с котиками, то вот еще 8 полезных вещей, которыми вы можете занять себя.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Теории и практики

Вы можете пригласить на прогулку кого-то из друзей, а можете погулять в одиночестве. Возьмите с собой книгу или камеру, чтобы совместить приятное с полезным, например пофотографировать свой город как турист или почитать в приятной обстановке.

Теории и практики

Выберите книгу, до которой давно не могли добраться по тем или иным причинам. Держите ее на виду, например рядом с рабочим местом, чтоб в очередной раз, когда вас настигнет скука, вы могли сразу приступить к чтению.

Теории и практики

Занятия спортом способствуют повышению уровня гормонов счастья, которые нейтрализуют действие кортизола — гормона стресса, который также вырабатывается при скуке. К тому же спорт и физические упражнения положительно сказываются на здоровье организма и качестве сна.

Теории и практики

Даже если вы не умеете рисовать, воспользуйтесь своим ничегонеделанием как отличной возможностью научиться. Попробуйте перерисовать любимого героя мультфильма или персонажа комиксов, откройте обучающее видео или выплесните свою энергию в раскраски.

Теории и практики

Создавая автопортрет, вы одновременно мыслите и как фотограф, и как модель, комплексно анализируете постановку. А еще через объектив камеры вы можете увидеть себя с новых сторон и найти новые поводы любить себя и свое отражение.

Теории и практики

Постарайтесь не сильно увлечься, иначе вы можете обнаружить себя со шпателем или строительным валиком, перекрашивающим стены в комнате под цвет штор. Но в целом не сдерживайте себя в стремлении к уюту.

Теории и практики

Если вы не уверены, что именно хотите посмотреть, то отдайте предпочтение комедиям или нестареющей классике. В процессе вы можете заметить, что многие современные режиссеры воспроизводят сцены из классических фильмов как дань уважения старым мастерам. Если же к вашей скуке примешивается тревога, то можно посмотреть что-то давно знакомое. Например, мультфильм, который любили в детстве, или предсказуемую романтическую комедию и боевик. Наш мозг любит предсказуемость и спойлеры, так ему не приходится тратить энергию на предсказывание концовки.

Теории и практики