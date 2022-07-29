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1 час назад

Джонни Депп продал картины из своей первой коллекции за $3,65 млн

Секрет Фирмыиещё 3

Голливудский актёр Джонни Депп выставил в британском интернет-магазине Castle Fine Art арт-принты и гравюры из своей дебютной коллекции Friends And Heroes («Друзья и герои»).

Джонни Депп продал картины из своей первой коллекции за $3,65 млн
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В коллекцию вошли портреты четырёх человек, вдохновивших Деппа: певца Боба Дилана, актёра Аль Пачино, актрисы Элизабет Тейлор и гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. 784 лота разошлись за несколько часов, Депп выручил за них $3,65 млн.

Один рисунок Деппа стоил $4800, а комплект из четырёх гравюр продавали за $18 100.

«Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего, о семье, друзьях и людях, которыми восхищаюсь»,

— признался актёр.

После поста Деппа в Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация), где он сидит перед картинами и приглашает людей посетить Castle Fine Art, сайт галереи обрушился из-за наплыва пользователей.

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