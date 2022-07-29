С молотка пустят коллекцию автомобилей, снявшихся в «бондиане»

В нынешнем году кинофраншиза о Джеймсе Бонде отмечает 60-летний юбилей. В честь круглой даты британский аукционный дом Christie's подготовил масштабные торги, в ходе которых с молотка пустят автомобили, снявшиеся в последней части «бондианы» — «Не время умирать» (No Time To Die), вышедшей на экраны в 2021 году. Среди лотов — Aston Martin, Jaguar и Land Rover, а также костюмы, часы и другой различный реквизит, который использовался в фильме про спецагента.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На продажу выставят Jaguar XF из погони перед титрами в «Не время умирать», построенный специально для фильма. Ожидается, что за него удастся выручить от 50 тысяч до 70 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли равно 3,7-5,2 миллиона. Второй лот — «горячий» внедорожник Range Rover Sport SVR, который тоже участвовал в погоне. Его оценивают уже в 80-120 тысяч фунтов (6-8,9 миллиона рублей).

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Land Rover Defender со знаковым VIN-номером 007 тоже уйдет с молотка. Это один из 10 каскадерских «Дефендеров», которые задействовали в съемках, и по совместительству машина из промо-кампании к фильму. Примерная стоимость — от 300 тысяч до полумиллиона фунтов (22,3-37,2 миллиона рублей), однако это далеко не самая дорогая модель на торгах.

От 500 тысяч до 700 тысяч фунтов стерлингов (37,2-52,2 миллиона рублей) аукционный дом рассчитывает получить за Aston Martin V8 1981 года выпуска, которым управлял Дэниел Крейг — сам Джеймс Бонд. Модель призвана была напомнить о V8 из фильма «Искры из глаз» 1987 года, в котором за рулем «первого британского суперкара» сидел актер Тимоти Далтон. Ожидаемая финальная цена Aston Martin DBS Superleggera персонажа Номи (Лашана Линч) — 300-400 тысяч фунтов (22,5-30 миллионов рублей).

Третьим Aston Martin на предстоящих торгах станет копия культового DB5, собранная вручную специально для фильма — сразу с потертостями на боках. За автомобиль с 3,2-литровой «шестеркой» и механической коробкой передач хотят выручить заоблачные 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов (112-149,2 миллиона рублей).