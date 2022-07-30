Сколько стоила машина в СССР, и какие в то время были зарплаты

В Советском Союзе не каждый мог позволить себе приобретение автомобиля. Большее распространение получила мотоциклетная техника, которая отличалась доступной стоимостью. Позволить себе покупку более крупного транспорта могли только приближенные к чиновникам и сами чиновники. Машина была доступна и для обычного гражданина, но получить ее было не просто.

Фото: Car.ru Car.ru

Для покупки автомобиля в СССР нужно было отстоять большую очередь. В результате некоторые ждали годами. В Советском Союзе автомобили были, но они не распространялись в таком количестве, как сегодня. Современникам интересно, сколько стоили популярные модели машин, и какие зарплаты были у граждан. В 1960 году автомобиль Москвич оценивался в 9 000 рублей. В то время средняя заработная плата составляла 73 рубля. В результате машина стоила в 123 раза больше среднего достатка.

Видео дня

В том же году можно было приобрести популярный Москвич-407, стоимость которого была более высокой - 25 000 рублей. Как можно посчитать, это в 340 раз больше среднего достатка в то время. Реальные зарплаты у большинства граждан были еще меньше - 50 рублей. В 1961 году отмечалось удешевление рубля, стоимость транспортных средств стала меньше. Уже в 1964 году автомобиль Москвич-403 оценивался в 3 600 рублей, когда средняя заработная плата составляла 86 рублей. Такое соотношение говорит о том, что автомобили стали более доступными.

Волга ГАЗ-21 в то время стоила 5 600 рублей. В 1971 году средний доход населения достиг отметки 125 рублей в месяц. Тогда же за популярный автомобиль АвтоВАЗа ВАЗ-2101 просили 5 150 рублей. Москвич-412, который постепенно терял популярность, не спешил скидывать цену - он стоит 5 200 рублей. Презентабельный транспорт Волга ГАЗ-21 оценивался в сумму 9 000 рублей. Сложно говорить о доступности транспортных средств для обычных граждан в советские времена, так как для их получения приходилось ждать большую очередь. В то время не было кредитов - люди копили реальные деньги на приобретение автомобилей. Сейчас условия на рынке гораздо проще.