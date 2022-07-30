Карты, свечи, два гроба: самые дикие бизнес-идеи знаменитостей

Пальма первенства в этой категории однозначно достается главной велнес-активистке всего Голливуда — Гвинет Пэлтроу. Забыть ее свечку с запахом вагины невозможно: она стала эталоном для всех кринж-предпринимателей. Компания актрисы Goop выпустила это произведение обонятельного искусства в 2020 году, и оно немедленно стало абсолютным хитом продаж. Хорошие новости для всех, кто еще не успел оценить тонкую парфюмерную композицию: на официальном сайте свечу можно приобрести за 75 долларов. А вот вторая «глава» этой истории, свеча с не нуждающимся в переводе названием This Smells Like My Orgasm, увы, распродана. Ждем новый дроп!

Фото: Super.ru Super.ru

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Похоже, вдохновившись этим натуральным ароматом, рэпер Ти-Пейн решил выпустить мужскую версию свечки — с запахом пота и текилы. Для всех, кто ходит по пятницам в качалку, а оттуда — прямиком в бар, вещь не слишком актуальная, а вот для одиноких домоседов в завязке — то что надо: поможет воссоздать ту самую атмосферу братства и алкоугара.

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Еще один претендент на звание самого «притягательного» аромата — свеча с запахом… задницы от популярного ютюб-подкаста H3. Она родилась как шуточный ответ Пэлтроу, но и сама вызвала большой резонанс. Протестировав новинку, многие пришли к выводу, что запах больше напоминает тухлые яйца — нашлись даже те, кому он показался приятным! Ведущий подкаста Итан Кляйн шутит, что аромат получился таким сложным и утонченным, потому что над ним работали лучшие парфюмеры. Цена такая же внушительная, как у шедевра Гвинет, зато все доходы от продажи перечисляются фонду по борьбе с раком простаты.

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Как мы видим, Гвинет Пэлтроу вдохновляет многих. Еще один из тех, кто попал под влияние актрисы, — ее бывший жених Брэд Питт. И пускай его продукт — классические рубашки дровосека, только сшитые из тончайшего кашемира, — не самый странный в нашем кринж-топе, связанная с ним маркетинговая легенда точно заслуживает упоминания. Идея бизнеса, который Питт открыл вместе с холистической целительницей по имени Сат Хари Халса, пришла ей ни больше ни меньше как «в божественном сне». Голливудский актер, с которым она на тот момент не была даже знакома, поведал спящей провидице, что хочет «больше мягкости в своей жизни, больше зеленого кашемира». Сказано — сделано: Вселенная откликнулась на запрос, и теперь Goop с большой радостью продает эту «духовную» коллекцию по 2000 долларов за вещь.

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Можно думать о семействе Кардашьян-Дженнер что угодно, но одно отрицать невозможно — они абсолютные гении маркетинга и умеют делать деньги, как никто другой. Впрочем, не все бизнес-авантюры семьи заканчивались успешно. Так, еще в далеком 2010 году всего за месяц существования провалился их амбициозный проект Kardashian Card. Дебетовая карта была немедленно высмеяна за непомерную комиссию: пользователи должны были отдавать по 100 долларов в год только за право владения статусным куском пластика.

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