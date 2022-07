Карты, свечи, два гроба: самые дикие бизнес-идеи знаменитостей

Пальма первенства в этой категории однозначно достается главной велнес-активистке всего Голливуда — Гвинет Пэлтроу. Забыть ее свечку с запахом вагины невозможно: она стала эталоном для всех кринж-предпринимателей. Компания актрисы Goop выпустила это произведение обонятельного искусства в 2020 году, и оно немедленно стало абсолютным хитом продаж. Хорошие новости для всех, кто еще не успел оценить тонкую парфюмерную композицию: на официальном сайте свечу можно приобрести за 75 долларов. А вот вторая «глава» этой истории, свеча с не нуждающимся в переводе названием This Smells Like My Orgasm, увы, распродана. Ждем новый дроп!