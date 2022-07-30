В сети вспомнили тариф на телефонные звонки в годы СССР

Тариф на телефонные звонки в годы СССР вспомнили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), под опубликованным одним из юзеров фото с советскими телефонными автоматами. Многие юзеры активно пользовались такими в прошлом.
«Главное, чтобы двушка была, да не одна — на случай, если первая "съестся", а соединения не будет», — поделилась одна из участниц дискуссии. «Хорошо помню последовательность движений по вышибанию двушки и возвращении оной в студенческий карман», — отреагировал на ее слова другой.
Еще один пользователь рассказал, что в экстренных ситуациях ему приходилось жертвовать такими же по размеру десятикопеечными монетами, которые автоматы тех лет забирали, «не брезгуя».
Участники дискуссии вспомнили, что двушки ввели только в 1961 году, а до этого расплачиваться за разговоры по телефону приходилось пятиалтынными (15 копеек).
«В те времена ни у кого еще не было мобильников, и домашним телефоном мог похвастаться далеко не каждый, поэтому уличные телефонные будки пользовались хорошим спросом», — написал россиянин.