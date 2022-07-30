В сети вспомнили тариф на телефонные звонки в годы СССР

«Главное, чтобы двушка была, да не одна — на случай, если первая "съестся", а соединения не будет», — поделилась одна из участниц дискуссии. «Хорошо помню последовательность движений по вышибанию двушки и возвращении оной в студенческий карман», — отреагировал на ее слова другой.