Россияне назвали стоимость дорогих конфет в СССР

Считавшиеся одними из самых дорогих в советские годы конфеты «Кара-Кум» стали предметом обсуждения в группе «Мы из СССР» во «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«Это были очень вкусные конфеты, еще и фантики собирали», «Одна из лучших конфет в СССР», — написали участники дискуссии. Однако некоторые заявили, что предпочитали «Чародейку», «Грильяж» и «Гвоздику».