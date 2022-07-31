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2 часа назад

Россияне назвали стоимость дорогих конфет в СССР

Мослента

Считавшиеся одними из самых дорогих в советские годы конфеты «Кара-Кум» стали предметом обсуждения в группе «Мы из СССР» во «ВКонтакте».

Россияне назвали стоимость дорогих конфет в СССР
Фото: МослентаМослента

«Это были очень вкусные конфеты, еще и фантики собирали», «Одна из лучших конфет в СССР», — написали участники дискуссии. Однако некоторые заявили, что предпочитали «Чародейку», «Грильяж» и «Гвоздику».

В комментариях россияне назвали стоимость «Кара-Кума» в советские времена — 6,5 рублей за килограмм. Фолловеры отметили, что цена популярных в СССР конфет осталась высокой и по сей день.

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