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3 часа назад

Назван самый популярный сувенир на экспо в Хайкоу

Большая Азия

Талисман 2-й Китайской международной выставки потребительских товаров - хайнаньский гиббон - стал самым продаваемым сувениром на экспо этого года. Как заявил ТАСС в субботу сотрудник сувенирной лавки в выставочном центре, ежедневно посетители выставки приобретают около 30 тыс. товаров с изображением животного.

Назван самый популярный сувенир на экспо в Хайкоу
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Как и в прошлом году, талисманом экспо стали хайнаньские гиббоны - уникальные приматы, обитающие только на этом острове. На этот раз дизайнеры внесли изменения, оформив талисманы в трех тематических вариантах. Они символизируют перспективные направления в развитии южной провинции КНР: семеноводство, глубоководные океанические проекты и аэрокосмическую отрасль. Таким образом, в этом году посетители выставки увидели гиббонов, облаченных в одежду селекционеров, глубоководные акваланги и космические скафандры.

"Чаще всего покупают большие мягкие игрушки в виде гиббона, а также значки и брелоки с его изображением", - рассказал ТАСС сотрудник сувенирного магазина.

По его словам, популярность гиббона напомнила сотрудникам лавки ажиотаж вокруг талисмана зимней Олимпиады в Пекине - панды Биндуньдунь, который в считанные дни был раскуплен во всех магазинах китайской столицы.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, цена на сувениры с талисманом экспо варьируется от 29 юаней ($4,3) за значок до 79 юаней ($11,7) за игрушку.

Наряду с хайнаньскими гиббонами сувенирная лавка также предлагала сушеные тропические фрукты, упаковки с кокосовым печеньем и другие традиционные для Хайнаня угощения.

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