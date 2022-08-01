Самые знаменитые яйца Фаберже создали финны

Начиная с XVIII века финские мастера ювелирного дела отправлялись в Санкт-петербург в надежде улучшить свое мастерство и во время учебы и работы создавали украшения, которые сейчас являются гордостью российских музейных коллекций. О каких экспонатах речь и кто их авторы, рассказывает финское издание Tekniikka&Talous (ИноСМИ).

Фото: FBM.ru FBM.ru

С конца XVIII века финского населения в Санкт-Петербурге насчитывалось столько, что город можно было назвать третьим крупнейшим городом Великого княжества Финляндского. Из них мастеров-ювелиров порядка 500 человек – больше чем в самой Финляндии тех времен. Мастера приезжали на время – обрести профессию и заработать деньги. Некоторые имели свои мастерские в Петербурге.

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Самый известный мастер российской столицы Петер Карл Фаберже (1846–1920) сотрудничал в то время с 25 ювелирами, которые представляли свои мастерские. 14 из них были финнами. Известны имена Августа Хольмстрёма и Хискиаса Пёнтинена, которые работали еще на отца выдающегося ювелира – Петера Густава Фаберже. Так Хольмстрём трудился в мастерской Фаберже 46 лет.

В императорской России существовал большой рынок ювелирных изделий. В моде были, например, красиво украшенные портсигары. Помимо российского императорского двора Фаберже также был поставщиком королевских дворов Швеции и Норвегии. Фирма финского мастера Тилландера изготовила для императорского двора 50 пасхальных яиц из 69 известных. Конечно, Фаберже производил и недорогие предметы для менее состоятельных клиентов.

Из известных финских имен мастерской Фаберже, помимо Хольмстрёма, сохранились данные о Микельссоне, Армфельте, Коллине, Вякевя, Невалайнене и Ниукканене. Примечательно, что в создании знаменитого “Зимнего” яйца Фаберже принимала участие и женщина – дочь мастера Оскара Пиля – Альма Терезия как художник. Ювелирное дело чаще всего было семейным и передавалось из поколения в поколение.