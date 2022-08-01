Космическая история семеновского сувенира

Первый раз случилось это в далёком 1962 году – полетела наша красавица на околоземную орбиту вместе с Андрияном Николаевым. Андриян Николаевич вошёл в историю как космонавт номер три. Он первый провёл в космосе больше суток, первый отвязался от кресла и попробовал парить в невесомости.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

У Андрияна заискрились глаза, и он воскликнул:

Видео дня

– Ребята, в космос со мной полетит матрёшка! А ведь она хорошенькая, чёрт побери, смотрите!

Грянул такой оглушительный хохот, что водитель оторопел и затормозил. Все кинулись помогать Андрияну укладывать матрёшку в кармашек. В это время машина подходила к стартовой площадке, и Попович сказал:

– Помни, Андрей, матрёшку вернуть, обязательно вернуть, и только мне. Буду встречать на месте посадки.

Андриян ответил:

– Вас понял. Будет выполнено!

Полёт прошёл хорошо, наказ Николаев выполнил.

Символ космической эры

Второй раз матрёшке (вернее, паре матрёшек – «Ивану да Марье») довелось побывать в космосе спустя 20 лет, в 1984 году. Куколок взял с собой космонавт Александр Александров. Они провели на станции «Салют-7» целых пять месяцев, обзавелись бортовыми печатями и в целости и сохранности вернулись на Землю. Сейчас матрёшки находятся в Музее космонавтики в Москве. В память о знаменательном полёте набор стали называть «Сувенир космический».

Нижегородская правда

Сувенир "Свадебный", находился на станции "Салют - 7" с космонавтом А.П. Александровым во время длительного полета с 27 июня по 23 ноября 1983 г. После полёта в космос, с бортовыми печатями был передан в дар Музею космонавтики в Москве и сменил своё название на "Космический". Сувенир выпускается на фабрике "Семёновская роспись" по сей день и пользуется большим спросом у покупателей.

Такие наборы фабрика «Семёновская роспись» выпускает и сейчас. Сувенир с удовольствием покупают туристы, а ещё его часто заказывают в качестве подарка для известных людей.

Многие другие «космические» изделия до наших дней не сохранились. А жалко – красивые были, интересные. Это, например, сувенир «Земля – Луна» 1967 года, выполненный в виде деревянной барыни, которая держит в руках Луну. Ещё – настольный письменный набор 1970 года, представляющий собой подставку, на которой закреплена модель спутника Земли с отверстием для ручки.

В 1982 году фабрика «Семеновская роспись» получила, как бы сейчас сказали, эксклюзивный заказ от Центра управления космическими полётами: мастерам поручили изготовить ракету-укладку с 12-местной матрёшкой в виде космонавтов . Этот сувенир наши космонавты вручили своему французскому товарищу на станции «Салют-7» во время совместного полёта. Он стал своего рода символом новой космической эры.

Добро пожаловать, герои!

В 1982 году, когда предприятие «Семёновская роспись» отмечало золотой юбилей, в гости к мастерам приехали лётчик-космонавт Геннадий Стрекалов и замруководителя полётов Виктор Благов. Нам посчастливилось пообщаться с очевидцем той самой встречи – бывшим начальником художественного цеха «Семёновской росписи» Ниной Криульковой.

Нижегородская правда

– Сначала была официальная часть в районном доме культуры, потом гостей пригласили на фабрику, чтобы они увидели, как расписываются наши изделия, – вспоминает Нина Константиновна. – Там я не удержалась – подарила Стрекалову матрёшку и поблагодарила его. Меня переполняли эмоции – радость и гордость, что люди летают в космос, что они такие умные и смелые. Он заулыбался – видно было, что доволен. Поблагодарил за подарок и увёз его с собой.

Семёновская матрёшка – это гордость русской земли, снискавшая славу по всему миру. То же самое можно сказать и о советских космонавтах – славных героях, раздвинувших границы человеческих возможностей. Не раз бывали они на фабрике «Семеновская роспись», дорогих гостей встречали торжественно, с почётом.

Все планеты в одной кукле

И до сих пор семёновская матрёшка и космос неразрывно связаны. Сегодня в сувенире удивительным образом сочетаются многолетние традиции и передовые идеи.

Пожалуй, одна из самых необычных современных матрёшек объединяет Солнце и все восемь планет Солнечной системы. Это совместная разработка фабрики «Семёновская роспись» и московской компании «Из космоса». Художники постарались в деталях отразить особенности каждой из планет. Дополнительно на каждом шарике изобразили астрономический символ, а внутри – название. Эта красота продаётся в музеях космонавтики Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги и пользуется большим спросом.

Также предприятия совместно придумали и воплотили ещё четыре проекта – два набора матрешек, отражающих эволюцию советского и российского ракетостроения, и два футляра для бутылок. Последний из них – футляр в форме ракеты-носителя «Ангара» – только-только поступил в продажу.

– Нам очень нравится сотрудничать с Семёновским сувениром: фабрика «Семеновская роспись» всегда открыта для диалога и готова к экспериментам. Далеко не каждое предприятие НХП может этим похвастаться, – говорит ведущий специалист ООО «Из космоса» Ирина Живихина. – Кроме того, у фабрики есть ресурсы для реализации самых смелых идей. От всей души поздравляем её с юбилеем и ждём новых совместных проектов!

А ещё предприятие «Семеновская роспись» уже около четверти века сотрудничает с несколькими компаниями из Японии. Они тоже часто заказывают «космическую» продукцию – матрёшек-космонавтов советского образца с традиционной росписью анилиновыми красками и ракеты с маленьким космонавтом или собачкой Лайкой-нашим первым покорителем космоса внутри.