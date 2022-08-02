Городец будет изображен на памятной 10-рублевой монете

2 августа Центробанк выпустит новые монеты с изображением Городца. В обращение поступит 1 миллион монет.
«Банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «г. Городец, Нижегородская область» серии «Древние города России»,
– сообщили в пресс-службе ЦБ России.
Монета состоит из диска и внешнего кольца. На боковой рифленой поверхности нанесены надписи «десять рублей» и звездочки. На лицевой стороне обозначен номинал монеты, на обратной – изображение панорамы Городца, слева вверху – герб Городецкого района, внизу подпись «Городец».
Тираж монеты составил 1 млн штук.