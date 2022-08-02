Какие сувениры из России возят иностранцы

Мы привыкли возить из разных стран национальные блюда, костюмы и другие вещи, которые производятся в этом регионе. Человеку, живущему в России, трудно понять, какие из привычных вещей иностранец повезет в подарок своим родственникам и друзьям. В материале “Рамблера” — о том, что в подарок возят иностранцы из России.

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Алкоголь

Большинство иностранцев действительно вывозят из России алкоголь. Они уверены, что именно в нашей стране делают лучшие спиртные напитки, которые отличаются особым вкусом и качеством. В действительности, чтобы найти российский алкоголь в зарубежных магазинах, нужно очень постараться. Поэтому, если вы поедете к друзьям, живущим за границей, берите с собой несколько алкогольных напитков в подарок. Они точно будут им рады.

Валенки

Еще один лидер среди сувениров — валенки. Иностранцы, приезжая в Россию, думают, что столкнутся с суровым климатом, вечной зимой и темнотой, но когда приезжают, удивляются летней жаре. Однако у нас зимой действительно холоднее, чем в большинстве стран, поэтому все, приезжающие сюда, уверены: русские знают толк в теплой одежде. Так, в качестве сувенира они берут с собой валенки и даже используют их во время сильных холодов.

Сладости

Действительно за рубежом тяжело найти такие же вкусные шоколадные конфеты и другие сладости, как у нас. В России очень много кондитерских фабрик, поэтому выбор сладкого сувенира действительно большой. В Китае, например, очень любят конфеты “Птичье молоко” и сгущенку. Также за границей приветствуют шоколад, мед и зефир.

Шапки-ушанки