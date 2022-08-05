Автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе

Седан Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, который был создан специально для британской принцессы Дианы, уйдет с молотка в Британии. Торги организует аукционный дом Silverstone.

Фото: Мир24 Мир24

Первоначальная цена лота пока не называется, однако организаторы не сомневаются, что любая стартовая сумма во время аукциона увеличится в несколько раз.

Известно, что автомобиль изготавливался специально под принцессу с учетом ее пожеланий. Он считается уникальным, так как является первым и единственным черным RS Turbo Series 1. Машиной, пробег которой всего около 40 тысяч километров, владели несколько человек.

В 1988-м автомобиль вернули в Ford Motor Company, там его продали одному из менеджеров компании. Спустя пять лет машину выставили в качестве приза на рекламной акции Kiss FM. Она досталась жительнице Эссекса. В 2008-м транспортное средство выкупил владелец одной из лучших в мире коллекций Ford RS.