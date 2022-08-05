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4 часа назад

Автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе в Британии

Мир24иещё 2

Седан Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, который был создан специально для британской принцессы Дианы, уйдет с молотка в Британии. Торги организует аукционный дом Silverstone.

Автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе
Фото: Мир24Мир24

Первоначальная цена лота пока не называется, однако организаторы не сомневаются, что любая стартовая сумма во время аукциона увеличится в несколько раз.

Известно, что автомобиль изготавливался специально под принцессу с учетом ее пожеланий. Он считается уникальным, так как является первым и единственным черным RS Turbo Series 1. Машиной, пробег которой всего около 40 тысяч километров, владели несколько человек.

В 1988-м автомобиль вернули в Ford Motor Company, там его продали одному из менеджеров компании. Спустя пять лет машину выставили в качестве приза на рекламной акции Kiss FM. Она досталась жительнице Эссекса. В 2008-м транспортное средство выкупил владелец одной из лучших в мире коллекций Ford RS.

Напомним, недавно власти Глазго продали на аукционе лимузин Rolls-Royce, который был подарен городу «бисквитным королем» Шотландии Бойдом Танноком. Автомобиль ушел с молотка за 105 тысяч фунтов стерлингов (127 тысяч долларов).

Вещи,Ford,
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