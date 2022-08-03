Ядовитые растения, которые не стоит трогать

В отпуске в новом для себя месте, на природе или даже в городе можно встретить растения, которые окажутся опасными для здоровья. Их внешний вид точно стоит запомнить. Тот же ландыш, который является символом весны, может навредить. Рассказываем о ядовитых растениях в России.

Амброзия полыннолистная

Видео дня

Травянистое растение высотой до 2 метров, имеет прямой стебель, цветки невзрачные, желто-зеленые. Внешне напоминает полынь. Самое опасное — это пыльца амброзии. В период цветения, который длится с августа по октябрь, на амброзию может начаться аллергия даже у человека, который раньше от нее не страдал.

Белена

Встречается на пустырях, на обочине дороги, на огородах. Цветки крупные, желтого цвета с фиолетовыми прожилками, чашечка имеет форму колокольчика. Во время цветения от растения исходит неприятный запах, и даже животные обходят белену стороной. Отравиться можно любой частью растения. Цветки становятся токсичными в конце весны.

Волчеягодник обыкновенный

Это растение представляет собой кустарник высотой до 1,5 метра, с небольшим количеством ветвей и темно-серой корой. В конце цветения появляются мелкие продолговатые листья. Розовые цветки и ярко-красные плоды растут прямо на ветках. Волчеягодник цветет в апреле — начале мая, а плоды появляются в конце июля — августе. Если сломать веточку волчеягодника, на руках останутся частицы его коры. Вдохнув их, человек начинает чихать, появится насморк, кашель, а при попадании в глаза начнется конъюнктивит. Сильнее всего можно отравиться ягодами.

Вороний глаз четырехлистный

Травянистое растение с прямым тонким стеблем, в верхней части четыре-пять листьев на коротких черешках образуют кольцо. Цветок крупный, ягода на каждом кустике шаровидная. Цветет вороний глаз в мае, плодоносит в августе.

Ягоды этого растения можно спутать с голубикой или черникой. А они особенно опасны и вызывают отравление. Самые частые симптомы отравления вороньим глазом — тошнота, рвота, боль в животе, судороги, головокружение, нарушение дыхания и сердцебиения. Также не стоит трогать и тем более употреблять листья, корни и плоды.

Красавка обыкновенная (белладонна)

Травянистое растение высотой 1–2 метра с ветвистыми толстыми стеблями зеленого или темно-фиолетового цвета. Листья крупные, яйцевидные, темно-зеленого оттенка. Цветки похожи на колокольчик. Плоды — черные ягоды. Ими отравляются чаще всего. Не стоит прикасаться также к листьям и цветам, так как можно потом отравиться, если поднести руки к лицу или глазам.

Клещевина обыкновенная

Кустарник с красноватым толстым стеблем высотой до 2 метров. Листья крупные, зубчатые, цветы собраны в крупные кисти. Плоды имеют форму шара. Листья могут вызывать ожог, а плоды — отравление, признаки которого появляются с опозданием — примерно через сутки. Причем достаточно всего 20–30 мг плодов.

Ландыш майский

Этот цветок является ядовитым, причем все его части. Наибольшей токсичностью обладают листья, цветки и ягоды. Отравление может быть легким, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Не стоит во время сна ставить ландыши в комнате: от их запаха может заболеть голова, подняться давление. Основные симптомы отравления ландышем — слабость, тошнота, рвота, мерцание перед глазами.

Паслен сладко-горький