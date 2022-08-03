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2 часа назад

В Клину нашли боеприпас Великой Отечественной войны

runews24.ru

Сообщение об этой находке поступило от оперативного дежурного ЕДДС Клина в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области в 11:22 30 июля.

В Клину нашли боеприпас ВОВ
Фото: runews24.rurunews24.ru

На данный момент жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. На месте обнаружения боеприпаса была выставлена охрана силами стражей правопорядка.

В общей сложности к работе со снарядом привлекли восемь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и одна единица техники.

Мину изъяли и уничтожили 1 августа, ликвидацию осуществляла группа проведения взрывотехнических работ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Вещи,МЧС России,
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