В Клину нашли боеприпас ВОВ

Сообщение об этой находке поступило от оперативного дежурного ЕДДС Клина в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области в 11:22 30 июля.

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На данный момент жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. На месте обнаружения боеприпаса была выставлена охрана силами стражей правопорядка.

В общей сложности к работе со снарядом привлекли восемь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и одна единица техники.