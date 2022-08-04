Любимый автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе

Аукционный дом Silverstone выставил на продажу Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, созданный специально для принцессы Дианы. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

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Организаторы пока не называют первоначальную цену лота, при этом они уверены, что любая стартовая сумма в ходе торгов взлетит многократно.

Выставляемый на продажу Ford изготавливался специально под принцессу с учетом ее пожеланий. Автомобиль считается уникальным, поскольку является первым и единственным черным RS Turbo Series 1.

У автомобиля было несколько владельцев, при этом его пробег составляет порядка 40 тысяч километров, что для машины такого возраста большая редкость.

В 1988 году автомобиль вернули в Ford Motor Company, где его продали одному из менеджеров компании. В 1993 году машину выставили в качестве приза на рекламной акции Kiss FM. Она досталась жительнице британского Эссекса. В 2008 году автомобиль выкупил владелец одной из лучших в мире коллекций Ford RS.

Организаторы аукциона отмечают, что машина сама по себе уникальна, а то, что три года на ней ездила принцесса Диана, делает ее едва ли не бесценной.

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