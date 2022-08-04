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1 час назад

Команда археологов обнаружила древнейшие зерна проса на территории Британии

runews24.ru

Группа ученых из Кембриджского университета под руководством Мэттью Бруденелла обнаружили фрагменты древнейших сельскохозяйственных культур недалеко от городка Норидж, расположенного в Восточной Англии.

Обнаружены древнейшие зерна проса на территории Британии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Там они обнаружили памятники бронзового века возрастом 1500–850 годов до нашей эры. Помимо этого, археологи нашли фрагменты столбовой постройки, образцы древесного угля и яму шириной 70 сантиметров, а глубиной почти 40 сантиметров.

На дне ямы находились керамические части предметов и образцы культурных растений: льна, пшеницы и проса.

Ученые решили провести радиоуглеродный анализ образцов, который показал, что большая часть зёрен относится к 910 – 800 годам до нашей эры.

Результатом исследования стал вывод о том, что зерна проса не попали на территорию Британии случайно. Распространение сельскохозяйственных культур в Британии совпадает по времени и распространением проса на территориях Северной Европы.

Ученые отметили, что найденные зерна проса являются самыми древними фрагментами культур на территории Британии.

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