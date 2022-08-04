Обнаружены древнейшие зерна проса на территории Британии

Группа ученых из Кембриджского университета под руководством Мэттью Бруденелла обнаружили фрагменты древнейших сельскохозяйственных культур недалеко от городка Норидж, расположенного в Восточной Англии.

Там они обнаружили памятники бронзового века возрастом 1500–850 годов до нашей эры. Помимо этого, археологи нашли фрагменты столбовой постройки, образцы древесного угля и яму шириной 70 сантиметров, а глубиной почти 40 сантиметров.

На дне ямы находились керамические части предметов и образцы культурных растений: льна, пшеницы и проса.

Ученые решили провести радиоуглеродный анализ образцов, который показал, что большая часть зёрен относится к 910 – 800 годам до нашей эры.

Результатом исследования стал вывод о том, что зерна проса не попали на территорию Британии случайно. Распространение сельскохозяйственных культур в Британии совпадает по времени и распространением проса на территориях Северной Европы.