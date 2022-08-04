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57 минут назад

Предсказано появление книг с дополненной реальностью

Lenta.ru

Британские ученые предсказали появление и распространение бумажных книг с функцией дополненной реальности (AR). Исследование было опубликовано в журнале IEEE Pervasive Computing.

Предсказано появление книг с дополненной реальностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов Университета Суррея (Великобритания), технологии будущего позволят создавать гибридные книги, которые будут совмещать в себе бумажное печатное издание и гаджет. В проекте Next Generation Paper (NGP) описан прототип устройства, которое бы позволило читателю одновременно получать информацию с печатной страницы и экрана.

«В настоящее время существует множество электронных решений, включая электронные книги и интеллектуальные устройства, но нет гибридного решения»,

— заметил участник проекта Раду Спореа. По словам специалиста, особая токопроводящая бумага, созданная по технологии предварительной печати, помогла бы разработать первую книгу с дополненной реальностью.

По словам ученых, подобные книги способствовали бы максимальному погружению читателя в материал. Представленная в книге информация могла бы воспроизводиться в нескольких форматах, включая дополненную реальность.

«Книга сможет автоматически распознать, что пользователь открыл страницу, и запустить мультимедийный контент»,

— подчеркнул соавтор исследования Джордж Байрактарис.

В конце апреля компания E Ink показала концепт электронной книги Gallery 3 с гибким дисплеем. Устройство может отображать более 50 тысяч цветов с разрешением 300 dpi.

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