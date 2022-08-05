Утюг XIX века нашли при ремонте бывшего доходного дома

Во время капремонта бывшего доходного дома купца Кузьмы Лобачева по адресу: ул. Волхонка, д. 7/6, обнаружен утюг двухвековой давности. Об этом сообщила пресс-служба московского фонда капитального ремонта (ФКР).
«Интересны работы по капитальному ремонту данного дома неожиданной находкой, что произошла во время восстановления подвала. Специалисты обнаружили старинный утюг XIX века. Есть две интересные особенности утюгов двухвековой давности. Первая из них состоит в том, что они нагревались на плите или газовой горелке. Для того, чтобы хозяйке было удобно, устройство снабжали высокой ручкой, которую брали прихваткой. Вторая же особенность - большой вес изделия. Дело в том, что ткань должна была разгладиться не только благодаря жару утюга, но и его весу»,
- пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что капремонт дома по указанному адресу планируется завершить до конца 2022 года. «Самая сложная задача, которая стояла перед специалистами, - воссоздать первозданную красоту его фасада, которому исполнилось уже более века. Богатый архитектурный декор, который обладал значительными утратами, по крупицам бережно отремонтировали. На данный момент восстановление фасада и крыши завершено. Идут активные работы по замене инженерных систем», - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ФКР Москвы Владимира Кожиченкова.
В пресс-службе добавили, что здание возвели в 1917 году по индивидуальному проекту в стиле «модерн». Его архитектором выступил Никита Лазарев, а заказчиком - купец Кузьма Лобачев, торговавший мясом в Охотном ряду.