Утюг XIX века нашли при ремонте бывшего доходного дома

«Интересны работы по капитальному ремонту данного дома неожиданной находкой, что произошла во время восстановления подвала. Специалисты обнаружили старинный утюг XIX века. Есть две интересные особенности утюгов двухвековой давности. Первая из них состоит в том, что они нагревались на плите или газовой горелке. Для того, чтобы хозяйке было удобно, устройство снабжали высокой ручкой, которую брали прихваткой. Вторая же особенность - большой вес изделия. Дело в том, что ткань должна была разгладиться не только благодаря жару утюга, но и его весу»,