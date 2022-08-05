Зимние вещи, которые стоит купить летом, чтоб сэкономить

Пословица "Готовь сани летом" возникла неслучайно. Действительно, позаботиться о зимних вещах гораздо удобнее и, что немаловажно, выгоднее в летний сезон. Прежде всего потому, что, когда на дворе жара, купить зимние вещи можно с хорошими скидками. Подробнее о том, что стоит приобрести уже сегодня – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Ботинки

Из-за пониженного спроса летом купить добротные зимние ботинки можно со скидкой 70%. Осенью магазины уже едва ли будут так щедры, поэтому стоит озаботиться покупкой заранее, чтобы не переплачивать.

Обогреватель

Если вы из тех, кому холодно даже в отопительный сезон, приобретайте обогреватель летом. Ближе к концу октября спрос на них будет такой же, как на кондиционеры и вентиляторы в июле, а значит, и цены вас едва ли обрадуют.

Снаряжение для зимних видов спорта

Причина все та же – большие скидки. Если вы новичок в горнолыжном отдыхе, возможно, для вас будет выгоднее арендовать снаряжение. Но если вы ежегодно разъезжаете на лыжах или сноуборде, и вам нужно обновить снаряжение, загляните в специализированный магазин до начала сезона.

Пуховик