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1 час назад

Зимние вещи, которые стоит купить летом, чтоб сэкономить

Мира Маркина

Пословица "Готовь сани летом" возникла неслучайно. Действительно, позаботиться о зимних вещах гораздо удобнее и, что немаловажно, выгоднее в летний сезон. Прежде всего потому, что, когда на дворе жара, купить зимние вещи можно с хорошими скидками. Подробнее о том, что стоит приобрести уже сегодня – в материале "Рамблера".

Зимние вещи, которые стоит купить летом, чтоб сэкономить
Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Ботинки

Из-за пониженного спроса летом купить добротные зимние ботинки можно со скидкой 70%. Осенью магазины уже едва ли будут так щедры, поэтому стоит озаботиться покупкой заранее, чтобы не переплачивать.

Обогреватель

Если вы из тех, кому холодно даже в отопительный сезон, приобретайте обогреватель летом. Ближе к концу октября спрос на них будет такой же, как на кондиционеры и вентиляторы в июле, а значит, и цены вас едва ли обрадуют.

Снаряжение для зимних видов спорта

Причина все та же – большие скидки. Если вы новичок в горнолыжном отдыхе, возможно, для вас будет выгоднее арендовать снаряжение. Но если вы ежегодно разъезжаете на лыжах или сноуборде, и вам нужно обновить снаряжение, загляните в специализированный магазин до начала сезона.

Пуховик

За хороший пуховик зимой порой приходится платить как за шубу. Чтобы покупка не ударила сильно по кошельку (особенно в преддверии новогодних праздников), изучите ассортимент верхней одежды в магазинах уже сейчас – возможно, идеальный пуховик уже ждет вас.

Вещи,
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