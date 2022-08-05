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20 минут назад

Книгу вернули в библиотеку с опозданием почти на полвека

Lenta.ru

Библиотека в канадском городе Виннипег, провинция Манитоба, получила посылку, в которой оказалась просроченная почти на полвека книга. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Книгу вернули в библиотеку с опозданием почти на полвека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудники библиотеки нашли в почтовом ящике книгу о бейсболе, написанную бейсболистом Дэниелом Эдвардом Джесси. Согласно вложенной в книгу библиотечной карточке, ее должны были вернуть 18 июня 1974 года, то есть 48 лет назад.

Главный библиотекарь Стефани Джордж рассказала, что это не первый случай в ее практике, когда книги возвращают с опозданием на несколько десятилетий.

«Я работаю уже три года, и за это время такое случалось трижды. В пик пандемии COVID-19 нам вернули давно просроченный журнал, а еще раньше — роман "Сара Бинкс" Пола Хиберта», — пояснила она.

В 2021 году библиотека Виннипега отменила штрафы за возвращение книг с опозданием, поэтому никаких санкций за столь длительную просрочку возврата книг не последует.

Ранее сообщалось, что житель Мичигана, США, вернул в библиотеку начальной школы книгу, которую взял 40 лет назад. Он обнаружил ее в одной из коробок в подвале родительского дома.

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