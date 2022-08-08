Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

На аукционе Christie’s продадут гаджеты Бонда на 5 миллионов

FBM.ru

Как сообщает Daily Mail, на аукционе Christie’s 60 years of Bond Sale, посвященном 60-летию Бондианы, покупателям впервые будут предложены предметы из всех 25 фильмов, включая постеры, реквизит, костюмы, памятные вещи и впечатления…

На аукционе Christie’s продадут гаджеты Бонда
Фото: FBM.ruFBM.ru

Среди экспонатов – бионический глаз со стартовой ценой в 6000 фунтов стерлингов из фильма “Не время умирать”, набор из пяти галстуков-бабочек – 7000 фунтов стерлингов, которые Дэниел Крейг носил в бытность Бондом, и смокинг стоимостью 10 000 фунтов стерлингов, который носил Тимоти Далтон в “Лицензии на убийство”.

Покупателям предложат реактивный катер Q из ленты “И целого мира мало” с Пирсом Броснаном – от 20 000 фунтов. Эдриан Хьюм-Сейер, глава отдела продаж и директор культовых коллекций Christie’s, рассказал, что после съемок его вытащили из Темзы, и с тех пор он находится на хранении и нигде не использовался.

Также будет распродан небольшой автопарк, включая самый дорогой лот аукциона – реплику трюкового Aston Martin DB5 из “Не время умирать” со стартовой ценой от 1,5 миллиона фунтов.

Есть и экзотические лоты. Например, пятидневный отдых на вилле Флеминга в Голденайе или партитура песни Live And Let Die, подписанная сэром Полом Маккартни.

Онлайн-распродажа 60 лотов начнется 15 сентября и завершится в День Джеймса Бонда, 5 октября. Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительные цели.

Вещи,Тимоти Далтон,Пирс Броснан,Пол Маккартни,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители