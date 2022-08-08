На аукционе Christie’s продадут гаджеты Бонда

Как сообщает Daily Mail, на аукционе Christie’s 60 years of Bond Sale, посвященном 60-летию Бондианы, покупателям впервые будут предложены предметы из всех 25 фильмов, включая постеры, реквизит, костюмы, памятные вещи и впечатления…

Фото: FBM.ru FBM.ru

Среди экспонатов – бионический глаз со стартовой ценой в 6000 фунтов стерлингов из фильма “Не время умирать”, набор из пяти галстуков-бабочек – 7000 фунтов стерлингов, которые Дэниел Крейг носил в бытность Бондом, и смокинг стоимостью 10 000 фунтов стерлингов, который носил Тимоти Далтон в “Лицензии на убийство”.

Покупателям предложат реактивный катер Q из ленты “И целого мира мало” с Пирсом Броснаном – от 20 000 фунтов. Эдриан Хьюм-Сейер, глава отдела продаж и директор культовых коллекций Christie’s, рассказал, что после съемок его вытащили из Темзы, и с тех пор он находится на хранении и нигде не использовался.

Также будет распродан небольшой автопарк, включая самый дорогой лот аукциона – реплику трюкового Aston Martin DB5 из “Не время умирать” со стартовой ценой от 1,5 миллиона фунтов.

Есть и экзотические лоты. Например, пятидневный отдых на вилле Флеминга в Голденайе или партитура песни Live And Let Die, подписанная сэром Полом Маккартни.