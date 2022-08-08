Получены новые знания о жизни среднего класса в Помпеях

Комод с открытой крышкой. Деревянный шкаф для посуды, полки которого откинуты вниз. Трехногие акцентные столики с декоративными чашами. Эти последние открытия археологов обогащают знания о жизни среднего класса в Помпеях до того, как сильное извержение Везувия похоронило древнеримский город под вулканическими обломками.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Археологический парк Помпеи, одна из главных туристических достопримечательностей Италии, объявил о последних находках. Его директор Габриэль Цухтригель сказал, что раскопки комнат в “домусе”, или доме, впервые обнаруженном в 2018 году, раскрыли ценные подробности о бытовой обстановке простых жителей города, разрушенного в 79 году нашей эры.

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В последние десятилетия раскопки в основном были сосредоточены на роскошных, украшенных фресками виллах высшего класса Помпеи. Но археологическая деятельность на обширном участке, расположенном недалеко от современного Неаполя, все больше сосредотачивается на жизни среднего класса, а также слуг и других порабощенных людей.

“В Римской империи существовала значительная часть населения, которая боролась со своим социальным статусом и для которой “хлеб насущный” был чем-то само собой разумеющимся. Уязвимый класс во времена политических кризисов и нехватки продовольствия, но в то же время амбициозный в стремлении подняться по социальной лестнице”. – рассказывает Цухтригель.

Нове находки включают мебель и предметы быта в доме, который был назван Домом Ларарио за область, посвященную домашним духам, известным как ларес. В доме, обнаруженном в 2018 году, один из них находится во внутреннем дворе.

Цухтригель отметил, что, хотя во дворе также была исключительно хорошо украшенная цистерна, “очевидно, (финансовых) ресурсов было недостаточно, чтобы украсить пять комнат дома”. В одной из комнат были некрашеные стены и земляной пол, очевидно, использовавшиеся для хранения.

В спальне археологи обнаружили остатки каркаса кровати со следами ткани от подушки. Внешний вид кровати идентичен трем раскладушкам, обнаруженным в прошлом году в крошечной комнате в другом доме, которая, по мнению археологов, служила кладовой и спальней для семьи порабощенных жителей Помпей.

В спальнях, о которых было объявлено, также были обнаружены остатки деревянного сундука с открытой крышкой. Хотя вес балок и потолочных панелей, обрушившихся в результате вулканического взрыва, сильно повредил сундук, среди найденных внутри предметов была масляная лампа, украшенная барельефом с изображением древнегреческого божества Зевса, превращающегося в орла. Рядом с ней стоял небольшой круглый столик на трех ножках, похожий на модные сегодня акцентные столики.

При осмотре кладовой был обнаружен деревянный шкаф, задняя стенка которого осталась целой, но полки покосились. Археологи полагают, что у шкафа было как минимум четыре дверцы, и в нем хранилась кухонная утварь и посуда для соседней кухни. Раскопщики нашли петлю от забора.