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1 час назад

Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукционе

Мир24

Письмо британского рок-музыканта и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона своему бывшему коллеге Полу Маккартни будет выставлено на аукционные торги. Об этом сообщает TMZ.

Письмо Леннона Маккартни выставят на аукционе
Фото: Мир24Мир24

Как уточняется, три страницы машинописного текста обращения Леннона с его рукописными ремарками и подписью, содержат критические замечания в адрес Маккартни из-за интервью, которое тот дал изданию Melody Maker в 1971 году. В беседе Пол рассказал о конфликтах в The Beatles, а также поделился подробностями финансовых отношений в группе. Интервью Маккартни дал спустя год после распада коллектива.

В письме Леннон предлагает бывшему коллеге встретиться без адвокатов. Эксперты полагают, что стартовая цена лота будет составлять не менее 30 тысяч долларов.

Вещи,Пол Маккартни,Джон Леннон,
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