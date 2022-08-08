Письмо Леннона Маккартни выставят на аукционе

Письмо британского рок-музыканта и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона своему бывшему коллеге Полу Маккартни будет выставлено на аукционные торги. Об этом сообщает TMZ.

Как уточняется, три страницы машинописного текста обращения Леннона с его рукописными ремарками и подписью, содержат критические замечания в адрес Маккартни из-за интервью, которое тот дал изданию Melody Maker в 1971 году. В беседе Пол рассказал о конфликтах в The Beatles, а также поделился подробностями финансовых отношений в группе. Интервью Маккартни дал спустя год после распада коллектива.