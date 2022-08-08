6 лакомств из СССР, которые навсегда пропали с прилавков

Эти продукты запомнились нескольким поколениям, но сейчас приобрести их невозможно.

Многие с ностальгией вспоминают советскую эстраду, моду или телевидение, а другие мечтательно говорят, что никогда больше не ели такого вкусного мороженого, как в СССР. Качественный пломбир или эскимо можно найти и сейчас, но некоторые деликатесы навсегда пропали с полок магазинов. Теперь о них можно только вспоминать.

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Плавленый сыр в тюбике

Чтобы купить в супермаркете качественный плавленый сыр, нужно внимательно прочитать состав: часть изделий — продукты из растительного жира. Конечно, в СССР в состав входили только сыр, творог и сливочное масло.

А еще масса выпускалась в очень удобном формате: из тюбика, похожего на тот, который используется для зубной пасты, сыр было удобно выдавливать на хлеб. Сейчас такой тюбик не используется.

Сладкая железа

Так называли зобную железу из говядины, обладающую необычным сладковатым вкусом. Такой источник белка стоил недорого, но считался очень полезным. Его включали в меню детских садов. Сейчас зобная железа не извлекается, а в Европе и США эта часть говядины считается деликатесом — в ресторанах охотятся за поставщиками, а цена килограмма достигает 200 долларов.

Кисель в брикетах

Кое-где сейчас можно найти сухую массу для приготовления напитка, но ее вкус и аромат значительно изменился. В советских магазинах продавался кисель из натуральных сушеных ягод и сока, поэтому он не уступал тем вариантам, которые могли приготовить хозяйки самостоятельно.

Прессованный чай

Сейчас чай продают в рассыпном виде или в специальных саше, а в СССР популярностью пользовались брикеты. Чаще всего прессованные листья были индийскими или грузинскими, вместе с чаем спрессовывались ароматные травы и фрукты.

Прессованный чай было удобно хранить, он не рассыпался, а для заваривания нужно лишь отрезать небольшой кусочек и залить кипятком: в чайнике листочки расправлялись и отдавали весь аромат.

Березовый сок в банках

То, что сейчас называется березовым соком представляет собой воду с сахаром и лимонной кислотой. Но в СССР дела обстояли иначе: производство было поставлено на поток, натуральный сок продавали в трехлитровых банках, и он был любимым лакомством многих семей.

Шоколадное масло