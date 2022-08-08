Что исчезло из письменного стола Сталина после его смерти

По словам Светланы Аллилуевой, то, что хранил в своем письменном столе Сталин, исчезло после его смерти. А экономка вождя сразу заявила, что содержимое ящиков попросту украли. Но кто это сделал, неизвестно до сих пор.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Что Сталин хранил в столе?

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На самом деле Иосиф Виссарионович Сталин хранил в своем письменном столе множество интересных с точки зрения историков вещей. Например, Рой Медведев в своей книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме» упоминает о том, что Сталин всю жизнь не выбрасывал из ящика стола предсмертную записку Николая Бухарина, расстрелянного в 1938 году. Записка Бухарина начиналась словами: «Коба, зачем тебе была нужна моя смерть?».

Кроме того, в письменно столе вождя было обнаружено письмо Владимира Ленина, присланное им в ответ на грубое отношение к Надежде Крупской. Ленин требовал, чтобы Сталин извинился перед его супругой. Хранил Иосиф Виссарионович и сообщение от Иосипа Броза Тито. Тито просил Сталина не присылать больше к нему террористов и пригрозил, что в случае еще одного покушения на него он отправит в Москву своего наемного убийцу.

«Украли, сволочи!»

Однако в своем письменном столе Иосиф Сталин хранил не только важные документы и письма. Если верить дочери вождя, Светлане Аллилуевой, которая написала мемуары «Один год дочери Сталина», Иосиф Виссарионович даже не представлял, сколько стоило его питание, так как всю жизнь существовал за государственный счет. Когда Сталин интересовался у подавальщиц, откуда на столе взялась вишня, те отвечали: «С базы». «Где такой город – База?» - иронизировал вождь, но больше ни о чем не спрашивал.

Неудивительно, что заработная плата Сталину была ни к чему. Он попросту складывал пачки денег в ящики письменного стола, который сначала стоял в Кремле. Затем все содержимое перевезли на дачу, где обосновался Иосиф Виссарионович в последние годы. По словам Аллилуевой, после смерти ее отца все деньги исчезли. Узнав об этом, экономка Валентина резюмировала: «Украли, сволочи!». Но кого имела в виду экономка, охранников или государство, так и осталось неизвестным.

Исчезновение других материалов

Исчезли после кончины Иосифа Сталина и разнообразные материалы, которые имели, возможно, немалую историческую ценность. Например, по утверждению Николая Старикова, пропали стенограммы заседаний XIX съезда компартии, где были озвучены идеи вождя по поводу нового порядка управления КПСС. Вместо поиска новых подходов те, кто стоял у власти, принялись повторять уже мертвые шаблоны. На такой гнилой почве, как считает Стариков, и выросли Горбачевы и Ельцины.