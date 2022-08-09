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2 часа назад

Личные вещи Галич, Шмыковой и других звезд выставят на аукцион

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр PREMIER и его друзья организовывает благотворительную распродажу с личными вещами популярных российских звезд.

Личные вещи звезд выставят на аукцион
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все вырученные средства будут направлены в благотворительные фонды, помогающие людям с аутизмом и неизлечимо больным детям, а также содействующие в абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Предметы своего гардероба, интерьера и любимые книги предоставят знаменитые артисты и блогеры: Ида Галич, Варвара Шмыкова, Ксения Раппопорт, Глеб Калюжный, Нонна Гришаева, Лукерья Ильяшенко, Сергей Мезенцев, Александр Кузнецов, Дмитрий Чеботарев, Наталья Земцова, Дмитрий Тюрин, Кузьма Котрелев и многие другие.

Благотворительная распродажа состоится 14 августа в креативном пространстве Yauza с 12:00 до 22:00.

Вещи,Варвара Шмыкова,Глеб Калюжный,Ида Галич,Кузьма Котрелев,Наталья Земцова,Дмитрий Тюрин,Дмитрий Чеботарев,Ксения Раппопорт,Сергей Мезенцев,Лукерья Ильяшенко,Нонна Гришаева,Александр Кузнецов,
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