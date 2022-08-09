Личные вещи звезд выставят на аукцион

Онлайн-кинотеатр PREMIER и его друзья организовывает благотворительную распродажу с личными вещами популярных российских звезд.
Все вырученные средства будут направлены в благотворительные фонды, помогающие людям с аутизмом и неизлечимо больным детям, а также содействующие в абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями.
Предметы своего гардероба, интерьера и любимые книги предоставят знаменитые артисты и блогеры: Ида Галич, Варвара Шмыкова, Ксения Раппопорт, Глеб Калюжный, Нонна Гришаева, Лукерья Ильяшенко, Сергей Мезенцев, Александр Кузнецов, Дмитрий Чеботарев, Наталья Земцова, Дмитрий Тюрин, Кузьма Котрелев и многие другие.
Благотворительная распродажа состоится 14 августа в креативном пространстве Yauza с 12:00 до 22:00.