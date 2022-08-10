Раскрыты секретные ингредиенты древней китайской бронзы

Ученые из Британского музея расшифровали текст старейшей 2300-летней известной технической энциклопедии Китая Као Гун Цзи и раскрыли загадочные ингредиенты древних бронзовых предметов – исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

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Као Гун Цзи является частью более крупного текста под названием «Обряды Чжоу». Древний текст включает шесть химических формул для создания бронзы и других изделий.

В течение последних 100 лет исследователи не могли перевести названия двух основных ингредиентов, которые перечислены как «цзинь» и «си». Эксперты полагали, что эти слова означают медь и олово — ключевые компоненты для изготовления бронзы. Однако когда исследователи попытались воссоздать рецепты, полученный металл не соответствовал составу древних китайских артефактов.