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46 минут назад

Ученые раскрыли секретные ингредиенты древней китайской бронзы

Газета.Ru

Ученые из Британского музея расшифровали текст старейшей 2300-летней известной технической энциклопедии Китая Као Гун Цзи и раскрыли загадочные ингредиенты древних бронзовых предметов – исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

Раскрыты секретные ингредиенты древней китайской бронзы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Као Гун Цзи является частью более крупного текста под названием «Обряды Чжоу». Древний текст включает шесть химических формул для создания бронзы и других изделий.

В течение последних 100 лет исследователи не могли перевести названия двух основных ингредиентов, которые перечислены как «цзинь» и «си». Эксперты полагали, что эти слова означают медь и олово — ключевые компоненты для изготовления бронзы. Однако когда исследователи попытались воссоздать рецепты, полученный металл не соответствовал составу древних китайских артефактов.

Ученые из Британского музея пришли к выводу, что цзинь и си, вероятно, были предварительно смешанными металлическими сплавами. Исследователи проанализировали химический состав китайских монет, отчеканенных незадолго до написания Као Гун Цзи. Анализ подтвердил, что химический состав монет образовался в результате смешивания двух заранее подготовленных металлических сплавов. Один состоял из меди, олова и свинца, а другой — из меди и свинца.

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