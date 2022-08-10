Археологи обнаружили печать Владимира Мономаха

Находка была сделана во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1. Как сообщили в Институте археологии РАН , на лицевую сторону печати нанесено погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Мономаха. На обороте присутствует надпись со словами, которые можно прочитать как «Господи помоги рабу твоему Василию».

«Селище Привольное-1» было открыто экспедицией Института археологии в 2016 году. Учёные сделали выводы о том, что на этой территории с XI по начало XIII века находилось прусское поселение, жители которого поддерживали тесные связи с древнерусскими княжествами.