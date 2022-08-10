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57 минут назад

Археологи обнаружили под Калининградом печать Владимира Мономаха

Говорит Москваиещё 1

Находка была сделана во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1. Как сообщили в Институте археологии РАН, на лицевую сторону печати нанесено погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Мономаха. На обороте присутствует надпись со словами, которые можно прочитать как «Господи помоги рабу твоему Василию».

Археологи обнаружили печать Владимира Мономаха
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

«Селище Привольное-1» было открыто экспедицией Института археологии в 2016 году. Учёные сделали выводы о том, что на этой территории с XI по начало XIII века находилось прусское поселение, жители которого поддерживали тесные связи с древнерусскими княжествами.

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