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3 часа назад

Зачем под крылом самолёта делают специальные «капсулы»

Если вы во время полёта на самолёте сидели в кресле около иллюминатора, то могли заметить, что к крылу авиалайнера снизу прикреплены какие-то «капсулы». Однако эти элементы предназначены вовсе не для дозаправки самолёта, как вы, возможно, предположили.

Зачем под крылом самолёта делают специальные «капсулы»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Капсулы» под крылом самолёта действительно расположены близко к двигателям. Но предназначены они для другого. Каждая такая «капсула» имеет форму каноэ и нужна для обтекания механизма привода закрылков. То есть в ней просто спрятаны различные элементы управления закрылками вроде крепежей, передаточных рычагов и т.п.

Когда закрылки выпускаются, повышаются показатели лобового сопротивления и несущей способности крыла. Этот даёт возможность примерно на 30 процентов снизить скорость самолёта при посадке, а также скорость, которая нужна для взлёта. Однако большую часть времени полёта закрылки убраны, поэтому пассажиры могут из иллюминатора видеть обтекатель их привода.

Сам по себе обтекатель нужен для улучшения аэродинамики и для снижения расхода топлива. Правда, его вполне можно и не устанавливать на самолёте: например, без него летают Boeing 747 и Boeing 737NG. В большинстве случаев обтекатель красят в белый цвет, но иногда его заднюю часть делают красного цвета.

Вещи,Boeing,
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