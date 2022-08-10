Зачем под крылом самолёта делают специальные «капсулы»

Если вы во время полёта на самолёте сидели в кресле около иллюминатора, то могли заметить, что к крылу авиалайнера снизу прикреплены какие-то «капсулы». Однако эти элементы предназначены вовсе не для дозаправки самолёта, как вы, возможно, предположили.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

«Капсулы» под крылом самолёта действительно расположены близко к двигателям. Но предназначены они для другого. Каждая такая «капсула» имеет форму каноэ и нужна для обтекания механизма привода закрылков. То есть в ней просто спрятаны различные элементы управления закрылками вроде крепежей, передаточных рычагов и т.п.

Когда закрылки выпускаются, повышаются показатели лобового сопротивления и несущей способности крыла. Этот даёт возможность примерно на 30 процентов снизить скорость самолёта при посадке, а также скорость, которая нужна для взлёта. Однако большую часть времени полёта закрылки убраны, поэтому пассажиры могут из иллюминатора видеть обтекатель их привода.