Археологи обнаружили портрет в пирамиде возрастом 4300 лет

Группа археологов сообщает, что у подножия 4300-летней пирамиды Симао в Шэньму в провинции Шэньси на северо-западе Китая они нашли предполагаемый портрет царя, высеченный в камне, пишет Arkeonews.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Археологические раскопки Симао идут в северной части лёссового плато, на южной окраине пустыни Ордос. Это место датируется примерно 2000 г. до н.э., ближе к концу периода Луншань, и занимает площадь около 400 га. Стены Симао, крупнейшего известного обнесенного стеной города того периода, первоначально считались частью Великой китайской стены, но обнаружение кусочков нефрита побудило к археологическим исследованиям.

Видео дня

Пирамида Симао — это крупнейший археологический памятник в Китае эпохи позднего неолита. Пирамида высотой более 70 метров почти вдвое меньше египетских пирамид Гизы, возведенных в тот же период. Но, в отличие от других древних пирамидальных строений, на вершине Симао стоял дворец. Он имел площадь более 80 000 м² — почти десять футбольных полей.

Во дворце археологи обнаружили различные постройки, в том числе бассейн, в котором когда-то жили крокодилы. Отсюда открывался вид на огромный город, обнесенный стеной, который был в 50 раз больше дворца и включал каменные дворы, проезжие части и общественные площади.

Исследование ДНК показывает, что большинство жителей этого города генетически были близки к китайцам, но этническая принадлежность его правящей элиты остается неизвестной. Древняя цивилизация внезапно исчезла 3800 лет назад, и о ней нет никаких упоминаний в каких-либо исторических источниках.

Профессор Шао Цзин, заместитель главного археолога группы раскопок Симао, сообщил информагентству Синьхуа в понедельник, что на этом месте недавно было обнаружено несколько очень больших статуй, одна из которых может быть портретом царя.

Находка является частью двухметровой каменной скульптуры, состоящей из трех граней, две из которых полностью раскопаны. По словам Шао, идолы украшены серьгами, их лица торжественны, у них слегка выпученные глаза и широкие рты с торчащими зубами.

«Лицо на западной стороне имеет длину около 80 см и высоту 50 см, на голове — корона. Это самое большое изображение, высеченное на Симао. Восточное лицо, по-видимому, находится в центре всей группы и, возможно, это изображение царя Симао», — сказал Шао из Археологической академии Шэньси.