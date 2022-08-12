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1 час назад

Оружие Хана Соло продадут за 29 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Оригинальный бластер контрабандиста Хана Соло, который использовал актер Харрисон Форд на съемках картины «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» уйдет с молотка в конце августа. Об этом сообщает Guardian.

Оружие Хана Соло продадут за 29 миллионов рублей
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Бутафорское огнестрельное оружие BlasTech DL-44 считалось утерянным, однако его обнаружили сотрудники аукционной компании Rock Island Auction Company (RIAC). Пистолет является единственным уцелевшим бластерным реквизитом из трилогии «Звездных войн». По оценкам экспертов, лот продадут за 300-500 тысяч долларов (17-29 миллионов рублей).

Известно, что прототипом для легендарного бластера Хана Соло послужил немецкий Mauser C96 — один из первых и самых узнаваемых полуавтоматических пистолетов.

Издание отмечает, что в настоящее время памятные вещи из «Звездных войн» стали востребованы у коллекционеров. Так, в 2018 году бластер Хана Соло из фильма «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» был куплен издательством Ripley’s Believe it or Not! за 550 тысяч долларов (почти 32 миллиона рублей). В июне 2022 года оригинальная миниатюра X-wing была продана за 2,3 миллиона долларов (133 миллиона рублей).

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