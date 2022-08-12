Оружие Хана Соло продадут за 29 миллионов рублей

Оригинальный бластер контрабандиста Хана Соло, который использовал актер Харрисон Форд на съемках картины «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» уйдет с молотка в конце августа. Об этом сообщает Guardian.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Бутафорское огнестрельное оружие BlasTech DL-44 считалось утерянным, однако его обнаружили сотрудники аукционной компании Rock Island Auction Company (RIAC). Пистолет является единственным уцелевшим бластерным реквизитом из трилогии «Звездных войн». По оценкам экспертов, лот продадут за 300-500 тысяч долларов (17-29 миллионов рублей).

Известно, что прототипом для легендарного бластера Хана Соло послужил немецкий Mauser C96 — один из первых и самых узнаваемых полуавтоматических пистолетов.