Оружие Хана Соло продадут за 29 миллионов рублей

Издание отмечает, что в настоящее время памятные вещи из «Звездных войн» стали востребованы у коллекционеров. Так, в 2018 году бластер Хана Соло из фильма «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» был куплен издательством Ripley’s Believe it or Not! за 550 тысяч долларов (почти 32 миллиона рублей). В июне 2022 года оригинальная миниатюра X-wing была продана за 2,3 миллиона долларов (133 миллиона рублей).