Что сделать сразу, если залил ноутбук водой

Издание Business Insider рассказало, что следует сделать сразу после того, как вы залили ноутбук водой.

В первые несколько секунд после инцидента первое, что вы должны сделать — это выключить компьютер. Придётся сделать это принудительно, чтобы было быстрее. После выключения ноутбука немедленно отключите его от питания. Затем нужно убрать все остальные аксессуары.

Далее нужно протереть с ноутбука всю видимую жидкость. Можно использовать впитывающие ткани или бумажные полотенца, а для укромных уголков — ватные палочки. Если же была пролита не просто вода, а газировка, кофе или чай, важно удалить их остатки. Для этого пригодится небольшое количество медицинского спирта, в который можно окунать вату или тряпку.

Затем нужно открыть ноутбук в форме широкой буквы «V» и поставить его вверх дном на плоскую поверхность, чтобы оставшаяся жидкость могла вытекать через клавиатуру, вентиляционные отверстия и швы в корпусе. Можно дополнительно протирать её по мере появления.