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1 час назад

Что сделать сразу, если залил ноутбук водой

Ferra.ru

Издание Business Insider рассказало, что следует сделать сразу после того, как вы залили ноутбук водой.

Что сделать сразу, если залил ноутбук водой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первые несколько секунд после инцидента первое, что вы должны сделать — это выключить компьютер. Придётся сделать это принудительно, чтобы было быстрее. После выключения ноутбука немедленно отключите его от питания. Затем нужно убрать все остальные аксессуары.

Далее нужно протереть с ноутбука всю видимую жидкость. Можно использовать впитывающие ткани или бумажные полотенца, а для укромных уголков — ватные палочки. Если же была пролита не просто вода, а газировка, кофе или чай, важно удалить их остатки. Для этого пригодится небольшое количество медицинского спирта, в который можно окунать вату или тряпку.

Затем нужно открыть ноутбук в форме широкой буквы «V» и поставить его вверх дном на плоскую поверхность, чтобы оставшаяся жидкость могла вытекать через клавиатуру, вентиляционные отверстия и швы в корпусе. Можно дополнительно протирать её по мере появления.

Также, если есть возможность, извлеките легкодоставаемые компоненты из ноутбука и просушите их отдельно. Не включайте устройство несколько дней до полного высыхания. Если же у вас есть доступ к мастерской или гарантийному сервисному центру, подумайте о том, чтобы как можно быстрее отдать ПК на профессиональное обслуживание.

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