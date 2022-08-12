В тысячелетнем норвежском поселении нашли жемчуг и украшения

Археологи обнаружили в Исландии тысячелетнее поселение, «законсервированное» во времени после извержения вулкана. Оно располагалось в северной части современной общины Сейдисфьордюр, сообщает Heritage Daily.

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Исследователи датировали большинство строений 940-1100 годами нашей эры. Также сохранились более поздние постройки 1160-1300 годов.

По мнению ученых, поселение было создано выходцами из Норвегии. Миграция норвежцев на территорию Исландии началась во второй половине IX века нашей эры. Причины переселения не совсем ясны, но считается, что его спровоцировали гражданские конфликты и нехватка пахотных земель в северном регионе.

Археологи обнаружили, что в XI веке нашей эры на поселение сошло несколько оползней. Они накрыли часть строений, сохранив органические и археологические материалы на несколько столетий.

Кроме того, в 1362 году это место было дополнительно засыпано пеплом после извержения вулкана Эрефайекюдль (норвежские поселенцы называли его Кнаппафельшекюдль).

Исследуя поселение, команда обнаружила жемчуг и украшения, причем окраска старинной жемчужины соответствовала цветам исландского флага, принятым в 1915 году.