Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Китай запустил первый в мире «небесный» поезд

Naukatv.ru

Китай запускает первый в мире «небесный поезд» на магнитной подвеске, который парит в воздухе с помощью магнитов, сообщает South China Morning Post.

Китай запустил первый в мире «небесный» поезд
Фото: NaukatvNaukatv

В отличие от большинства существующих подвесных линий, рельс китайского поезда расположен на высоте около 10 метров над землей. Физического контакта у поезда с рельсом нет, транспорт движется под рельсом со скоростью 80 км/ч.

Построенная в Синго железная дорога, работает на постоянной силе мощных неодимовых магнитов, которой достаточно, чтобы поднять состав с 88 пассажирами. Протяженность экспериментальной трассы составляет 800 метров.

Благодаря отсутствию трения с рельсом для движения поезда требуется лишь небольшое количество электроэнергии. По словам ученых, новая технология магнитной подвески генерирует небольшое количество электромагнитного излучения, а стоимость строительства такой дороги в десять раз дешевле, чем стоимость строительства метро.

Также ученые отмечают, что поезд на магнитной подвеске может быть на 50% быстрее метро. Некоторые поезда на магнитной подушке могут развивать скорость до 600 км/ч.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители