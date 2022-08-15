Китай запустил первый в мире «небесный» поезд

Китай запускает первый в мире «небесный поезд» на магнитной подвеске, который парит в воздухе с помощью магнитов, сообщает South China Morning Post.

Фото: Naukatv Naukatv

В отличие от большинства существующих подвесных линий, рельс китайского поезда расположен на высоте около 10 метров над землей. Физического контакта у поезда с рельсом нет, транспорт движется под рельсом со скоростью 80 км/ч.

Построенная в Синго железная дорога, работает на постоянной силе мощных неодимовых магнитов, которой достаточно, чтобы поднять состав с 88 пассажирами. Протяженность экспериментальной трассы составляет 800 метров.

Благодаря отсутствию трения с рельсом для движения поезда требуется лишь небольшое количество электроэнергии. По словам ученых, новая технология магнитной подвески генерирует небольшое количество электромагнитного излучения, а стоимость строительства такой дороги в десять раз дешевле, чем стоимость строительства метро.