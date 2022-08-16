9 домашних устройств, которые тратят больше всего электричества

Сегодня дома у каждого из нас находится большое количество самых разных приборов. Причём некоторые из них работают постоянно. Но каким всё-таки устройствам нужно больше всего электроэнергии для работы?

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Есть ряд бытовых приборов, которые тратят много электричества, но вы об этом можете даже не подозревать.

Первый из них - лампочка. Лучше всего обычные лампы заменить на энергосберегающие и светодиодные либо уменьшить количество самих ламп. Это позволит вам сэкономить деньги.

Следующий прибор - зарядка для смартфона. Её нередко оставляют прямо в розетке. Специалист из Научного центра Коперника Яцек Блоняж выяснил, что такие устройства, которые не используются, но остаются подключенными к сети, могут потреблять 0,1-0,5 Вт. А если вы оставляете в розетке на какое-то время и уже заряженный телефон, то он будет потреблять примерно 2,45 Вт.

Далее идёт холодильник. Он чаще всего работает круглосуточно. По этой причине в год он может потреблять примерно 300 кВт/ч. Однако есть возможность снизить количество потребляемого электричества: нужно увеличить температуру в самом холодильнике или же класть туда меньше продуктов.

Много электричества требует индукционная плита. В год она способна потреблять до 750 кВт/ч. В то же время духовка ежегодно может тратить до 500 кВт/ч, а электрочайник - до 240 кВт/ч.

Если каждый день пользоваться посудомоечной машиной, то она может увеличить годовые расходы на 130 злотых (около 1700 рублей). Стиральная машина в этом случае потребует 100 злотых (примерно 1300 рублей).