Кассету с прерванным милицией квартирником Цоя выставили на аукцион

Кассету с прерванным милицией квартирником Цоя и Науменко оценили в 140 тысяч рублей.

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Аудиокассету с записью квартирника Виктора Цоя и Майка Науменко, прерванного милицией, выставили на аукцион. Об этом сообщает kp.ru.

Концерт проходил в 1985 году на квартире киевского рок-музыканта Андрея Кучеренко, кассету с его записью оценили в 140 тыс. руб. «Вечером 23 мая 1985 года Майк Науменко (вокал, гитара) и Виктор Цой (акустическая гитара) исполняют песню «Седьмая глава» с альбома «Сладкая N и другие» (1980). Кассетный магнитофон лежит под диваном и записывает концерт», — говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Сотрудники милиции, появившиеся на концерте, проверяют документы у собравшихся. Выясняется, что паспорта есть не у всех, и посетителей забирают в отделение.

Владелец кассеты хранил ее 35 лет и теперь решил продать. Ранее о существовании записи было неизвестно.