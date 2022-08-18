Не только тушь: 10 изобретений, созданных женщинами

Когда говорят о созданных женщинами разработках, люди часто думают о чем-то из области моды и красоты, во вторую очередь на ум приходят фундаментальные науки и медицина. Но на самом деле женщины повлияли на многие «мужские» сферы, связанные с технологиями, военными разработками и автомобилями. Делимся с вами 10 изобретениями, созданными женщинами и изменившими мир.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Цепная пила

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Создательница: Табита Бэббит

Год: 1813

Хотя первый патент на круговые пилы считается выданным в 1777 году, большую циркулярную пилу впервые разработала и начала использовать Табита Бэббит на своей лесопилке в 1813 году. Живя в коммуне шейкеров — Объединенное сообщество верующих во второе пришествие Христа, — она работала ткачихой. Тогда же она заметила, как малоэффективна работа с использованием ножовок. Она предложила создать круглое лезвие для повышения эффективности. Циркулярная пила была подключена к машине с водяным приводом, чтобы уменьшить усилия по резке пиломатериалов. Первая циркулярная пила Табиты Бэббит находится в Олбани, штат Нью-Йорк.

Система радиоуправления торпедами

Год: 1942

Хеди Ламарр долгое время знали как голливудскую актрису: актерскую карьеру она начала в конце 30-х годов, когда сбежала в США от своего мужа, немецкого фабриканта оружия. В 1940 году Ламарр услышала сообщение о потоплении эвакуационного корабля, в результате которого погибли более 70 детей. Это подтолкнуло Хеди к началу разработок торпед с неотслеживаемой системой наведения, которая дала бы американским военным преимущество. Вместе со своим другом, композитором Джорджем Антейлом, Ламарр разработала систему радиоуправления торпедами, которая осуществляла наведение на различных частотах, что существенно усложняло врагам перехват команд.

Посудомоечная машина

Создательница: Жозефина Кокран

Год: 1872

Попытки создать посудомоечную машину предпринимались и до Жозефины, изначально конструкция выглядела как монстр с щетками, которые отскребают остатки пищи с тарелок. Но Жозефина предложила свежий взгляд: именно ей принадлежит идея использовать воду под давлением для очищения посуды.

Безопасные дымоходы

Создательница: Мэри Уолтон

Год: 1879

Увлеченная улучшением городских условий и борьбой с загрязнением воздуха, Уолтон изобрела систему дымоходов для поездов (а также жилых зданий), которая уменьшала загрязнение воздуха за счет фильтрации дыма через воду и улавливания переносимых по воздуху химических веществ.

Система шумоподавления для поездов

Создательница: Мэри Уолтон

Год: 1881

Амбициозная американка запатентовала способ значительно снизить шум надземных железных дорог Нью-Йорка с помощью изоляции путей ящиками с песком.

Спасательная шлюпка

Создательница: Мария Бизли

Год: 1882

В свое время Бизли разбогатела благодаря патенту на машину для изготовления бочек, но на одном изобретении она не остановилась. Она предложила разработку улучшенного спасательного плота с ограждениями, которые были огнеупорными и складывались для удобства хранения. Ее спасательные плоты использовались на «Титанике» и спасли более 700 жизней.

Система отопления для автомобилей

Создательница: Маргарет Уилкокс

Год: 1893

Пока зимним утром мужчины стучали зубами в промерзших автомобилях, Маргарет Уилкокс придумала, как решить эту проблему. Она первой предложила направлять тепло, вырабатываемое при сгорании топлива, в салон автомобиля с помощью системы вентиляции.

Электрический холодильник

Создательница: Флоренс Парпарт

Год: 1913

Усовершенствованием рефрижератора человечество занималось на протяжении почти века, в течение XIX столетия были изобретены компрессоры, стали использовать аммиак для создания искусственного холода. Флоренс Парпарт же первая разработала холодильник, который питался от электроэнергии.

Кевлар (ткань для бронежилетов)

Создательница: Стефани Кволек

Год: 1966

В поисках прочного, но легкого пластика для автомобильных шин исследователь DuPont Стефани Кволек обнаружила то, что впоследствии стало известно как кевлар. Это революционное волокно спасло бесчисленное количество жизней в виде пуленепробиваемых жилетов. Также кевлар используется для изготовления мостовых тросов и каноэ.

Домофон

Создательница: Мэри Ван Бриттен Браун

Год: 1969

Мэри была медсестрой, а ее муж Альберт — электриком, у них обоих был ненормированный рабочий день, и часто их рабочие часы не пересекались, и их дом часто оставался пустым. Уровень преступности в районе, где жили Брауны, был очень высоким, и поскольку полиция редко торопилась приехать на вызовы, Браун взяла ситуацию в свои руки и предложила первый домофон.