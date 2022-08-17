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3 часа назад

Доказано авторство картины "Девушка в красной шляпе"

Газета.Ru

Исследования доказали, что картину «Девушка в красной шляпе» действительно написал художник Ян Вермеер. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Доказано авторство картины "Девушка в красной шляпе"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам ученых, сперва художник написал на дубовой доске художник портрет мужчины в широкополой шляпе, но после изменил картину.

Кроме того, доказано, что Вермеер написал и другую картину, авторство которой вызывало у специалистов споры, — полотно «Девушка с флейтой».

Среди самых известных работ Яна Вермеера — картина «Девушка с жемчужной сережкой», по мотивам которого писательница Трейси Шевалье написала одноименный роман. В 2003 году вышла киноэкранизация романа Шевалье, роль Вермеера в которой исполнил Колин Ферт, а его модель на экране воплотила Скарлетт Йоханссон.

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