Доказано авторство картины "Девушка в красной шляпе"

Исследования доказали, что картину «Девушка в красной шляпе» действительно написал художник Ян Вермеер. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

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По словам ученых, сперва художник написал на дубовой доске художник портрет мужчины в широкополой шляпе, но после изменил картину.

Кроме того, доказано, что Вермеер написал и другую картину, авторство которой вызывало у специалистов споры, — полотно «Девушка с флейтой».